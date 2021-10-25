Півзахисник Генчлерберлігі Дмитро Гречишкін допоміг своєму клубу обіграти Коджаеліспор у матчі 10-го туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про зустріч та відео гола українця на Футбол 24.

Чемпіонат Туреччини 2021/22, 10-й тур. Ліга 1.

Коджаеліспор – Генчлербірлігі – 1:2

Голи: Ндлову, 10 – Гюль, 72, Гречишкін, 90+1

Господарі вийшли вперед на 10 хвилині – Ндлову отримав м'яч від партнера та пробив точно у кут воріт. Генчлербірлігі відігрався ближче до завершення гри: після невпевненої гри голкіпера Аліджі вдалось віддати на дальню стійку, де головою забив Гюль.

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А вирішальний гол у зустірчі забив Гречишкін на першій компенсованій хвилині – Дмитру вдався гарматний постріл метрів з 30. Співавтором можна сміливо назвати голкіпера, який мав забирати м'яч до рук, проте від нього той залетів у ворота.

Таким чином, Генчлербірлігі набрав 14 очок та піднявся на 8 місце, а Коджаеліспор з 16 пунктами залишився шостим.

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