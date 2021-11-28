"За три дні до матчу в нас захворіли троє гравців: була температура у Степанюка, Тілля, Кушніренка. В нас обойма 12-13 чоловік. Грають одні й ті ж, накопичується втома, і сьогодні це відчувалося. СК Дніпро-1 був значно свіжішим, а нам було дуже тяжко. Пропустили ще й швидкий гол.

СК Дніпро-1 – Ворскла – 5:1 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі, мабуть, позначився клас суперника. Він заслужив перемогу. А нам треба з цієї ситуації виходити. Юрій Вільйович сказав хлопцям, що трагедії ми не робимо. Так, рахунок великий, я згоден. Але в нас ще дві гри, і їх потрібно провести гідно, щоб піти на перерву.

У другому таймі ми випустили п’ятьох хлопців з молодіжного складу, щоб зберегти гравців, які перебували на трьох жовтих картках, на матчі з Рухом та Львовом. Повторюся, нас приїхало лише 12 чоловік. Не вистачило, напевно, свіжості, плюс суперник пресингував, грав. Заслужена перемога СК Дніпро-1, з чим вітаю", – наводить слова Омельчука офіційний сайт СК Дніпро-1.

Додамо, що Ворскла була розбита СК Дніпро-1 (1:5), а наставник полтавців Юрій Максимов не прийшов на післяматчеву прес-конференцію.

СК Дніпро-1 принизив Ворсклу у центральному матчі туру – Гуцуляк з диво-голом, феєрія від Довбика та провал Різника