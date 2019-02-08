Грай, як Бекхем: Салах продемонстрував майстерність у рекламі Pepsi та кинув виклик легенді Манчестер Юнайтед

Лідер англійського Ліверпуля Мохамед Салах взяв участь у зйомках нової реклами Pepsi, де показав власні футбольні вміння.

Єгипетський вінгер завиграшки впорався із завданням знімальної групи. Салах спочатку влучив у колесо, що було закріплене на спеціальній підставці. Пізніше 26-річний форвард так само легко зумів збити з поверхні бляшанку Pepsi.

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Така влучність щиро вразила режисера, тому цілком імовірно, що при підготовці фінальної версії промо навіть не доведеться застосовувати монтаж або інші технології.

Щоправда, реклама понад 10-річної давнини з Девідом Бекхемом у головній ролі виглядала не менш ефектно. Легендарний хавбек Манчестер Юнайтед, Реала та низки інших клубів тоді показав усю могутність свого фірмового удару та влучив м'ячем у сміттєві баки, розташовані за кількадесят метрів від нього. Та, здається, тоді не обійшлося без монтажу...