Полтавці у новому розіграші чемпіонату України виступатимуть у оновленому екіпіруванні.

Ворскла у клубних соцмережах опублікувала відео, на якому представила форму на сезон-2021/22.

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Полтавці презентували одразу три комплекти екіпірування, представлені у традиційних кольорах – зеленому, білому та сірому. Головним гаслом презентації стала фраза-заклик "Грай феєрично!". До слова, розробником нової форми стала фірма Nike.

Нагадаємо, у новому сезоні УПЛ Ворскла стартує домашнім матчем проти СК Дніпро-1, який відбудеться 26 липня.

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