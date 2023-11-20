Підопічні Віктора Скрипника готуються до завершальних матчів 2023 року.

Аби провести повноцінне тренування на футбольному полі, гравцям Ворскли довелось на деякий час змінити м'яч на лопату.

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Прес-служба "зелено-білих" опублікувала кадри, на яких футболісти розчищають поле від снігу. Команда з ентузіазмом поставилось до проблеми, яку спільними зусиллями було швидко вирішено. Сподобалося всім, включаючи легіонерів, які у своїх соцмережах одразу опублікували кадри з екзотичним для їхнього регіону "білим порошком".

"Грає лише той, хто прибирає сніг", – підписали фото на сторінці Ворскли в Instagram.

Нагадаємо, після 14-ти турів полтавці йдуть у турнірній таблиці УПЛ на дев'ятій сходинці, набравши 18 очок. Свій наступний поєдинок вони проведуть у суботу, 25 листопада, приймаючи ЛНЗ.

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