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Гравцям ПСЖ подарують золоті чохли для iPhone за перемогу в чемпіонаті Франції

11:21 467 Читать на русском
Гравцям ПСЖ подарують золоті чохли для iPhone за перемогу в чемпіонаті Франції
ПСЖ – чемпіон Франції 2019/20

Гравці паризького клубу отримають коштовні подарунки від одного з партнерів клубу за третє поспіль чемпіонство в Лізі 1.

Нагадаємо, нещодавно французькі Ліга 1 та Ліга 2 були завершені достроково. ПСЖ та Лор'ян були визнані чемпіонами першого та другого дивізіону відповідно. Для паризького клубу це 9 чемпіонський титул в історії та 3 поспіль.

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Футболісти парижан отримають за чемпіонський титул розкішні індивідуальні чохли від партнера клубу iDesign Gold. Кожному гравцю подарують 24-каратний золотий чохол, на якому буде написано прізвище футболіста, його ігровий номер та логотип Ліги 1.

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Допис, поширений iDesign Gold (@idesigngold)

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