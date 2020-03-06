Гравцям Марселя заборонили святкувати голи обіймами

У французьких клубах також вирішили не чекати початку епідемії, а ввели запобіжні заходи проти поширення коронавірусу.
Французький форвард Марселя Валер Жермен повідомив, що медичний штаб клубу надав гравцям рекомендації щодо уникнення рукостискань і обіймів під час ігор.
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"Лікарі клубу сказали нам, що ми не повинні тиснути руки, обійматися, близько спілкуватися. Якщо сьогодні заб’ємо гол у ворота Ам’єна – доведеться винайти якийсь спосіб спільного святкування його на відстані", – цитує Жермена видання La Provence.
Нагадаємо, Марсель після 27 турів посідає у турнірній таблиці Ліги 1 другу сходинку, набравши 55 очок.
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