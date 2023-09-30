Бека Бека все ж врятували пожежники, діставши його з віадука Маньяна, висота якого складає 123 метри, інформує RMC Sport.

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"Перш за все, ми відчуваємо полегшення від того, що сьогодні для Алексіса все закінчилося добре. Про нього подбали. Ми продовжуватимемо поважати медичну таємницю та просимо всіх робити те саме та поважати їхнє приватне життя. Ми підтримуємо його, як і весь клуб", – йдеться у заяві на офіційному сайті Ніцци.

Нагадаємо, Бека Бека виступав у складі молодіжних збірних Франції. Він перейшов до лав Ніцци у 2022 році з російського Локомотива. У поточному сезоні 22-річний півзахисник не зіграв жодного матчу в Лізі 1.

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