Гравця топ-клубу Серії А пограбували – діяла банда
06:00 - Читати іншою мовою
Будинок півзахисника Лаціо Матіаса Весіно пограбували.
Будинок Весіно був пограбований бандою злодіїв, інформує Roma Today. За інформацією джерела, злочинці проникли в квартиру гравця через вікно, попередньо розбивши скло. Вони викрали розкішний годинник і ювелірні вироби.
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Це сталося, поки уругваєць перебував на зборах разом з командою. Коли Матіас повернувся додому і виявив розбите вікно і крадіжку, то відразу ж звернувся в поліцію.
Слідство триває.
Весіно приєднався до Лаціо в 2022 році як вільний агент.
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