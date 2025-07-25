Будинок Весіно був пограбований бандою злодіїв, інформує Roma Today. За інформацією джерела, злочинці проникли в квартиру гравця через вікно, попередньо розбивши скло. Вони викрали розкішний годинник і ювелірні вироби.

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Це сталося, поки уругваєць перебував на зборах разом з командою. Коли Матіас повернувся додому і виявив розбите вікно і крадіжку, то відразу ж звернувся в поліцію.

Слідство триває.

Весіно приєднався до Лаціо в 2022 році як вільний агент.

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