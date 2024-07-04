Один з гравців Ренна потрапив за ґрати за необачне керування транспортним засобом.

Як повідомляє RMC Sport, 18-річний футболіст бретонського клубу, ім'я якого не розголошують, потрапив за ґрати.

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Його звинувачують у ненавмисному вбивстві після смерті жінки, яку він збив, катаючись на електроскутері. 51-річна жінка померла 24 червня, через кілька днів після того, як її збив молодий чоловік. Жертва була збита на широкому проспекті в центрі Ренна, де проїжджа частина розташована по обидва боки трав'янистої еспланади, частково зайнятої терасами кафе і ресторанів.

Аварія сталася на непроїжджій частині. Водій і його неповнолітній пасажир були опитані слідством, і тести не виявили у них вживання алкоголю або наркотиків, за словами судді. Обидва учасники інциденту є гравцями Ренна.

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