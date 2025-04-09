Жінка звинуватила Альваро Агуадо у зґвалтуванні в туалеті, інформує El Periódico. Повідомляється, що ймовірна жертва заявила в поліцію лише через 6 місяців після інциденту, який стався 23 червня 2024 року під час святкування підвищення Еспаньйола в класі.

"Він повинен бути другим воротарем Жирони": Крапивцова розхвалили після дебюту та оцінили перспективи в клубі

Заявниця, яка продовжує працювати в клубі, не хотіла подавати скаргу раніше через страх втратити роботу і через те, що не відчувала себе досить сильною, щоб протистояти судовому процесу. У своїй скарзі вона заявила, що гравець зґвалтував її в туалеті нічного клубу Opium у Барселоні.

Злочин, у якому звинувачується Агуадо, – це сексуальне насильство з проникненням. Жертва зважилася на цей крок у січні цього року, і лише після цього почалося поліцейське розслідування. Протокол про сексуальне насильство не було реалізовано від самого початку, оскільки співробітники нічного клубу Opium не знали про подію.

За даними видання El Periódico, вечірка проходила не в окремій кімнаті, а в спеціально відведеному для цього випадку місці. Основна проблема, з якою зіткнулося слідство, полягає в тому, що відеозаписи зсередини нічного клубу стираються після закінчення певного періоду часу – залишилися тільки зовнішні відео.

Аналогічним чином не вдалося зібрати жодних доказів у ванній кімнаті, де ймовірно стався інцидент.

Еспаньйол апелює до презумпції невинуватості. Суд над Аугадо відбудеться в травні. Контракт гравця з клубом діє до літа 2025 року.

Атлетіко зіграв внічию з Еспаньйолом і наблизився до краху в чемпіонських перегонах, Реал Сосьєдад переміг Вальядолід