Футболісти полтавської команди у повному складі потрапили до ТЦК, повідомляє Бурбас в авторській передачі на YouTube-каналі BurBuzz.

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2 листопада, під час подорожі команди на матч 15-го туру Першої ліги проти Кудрівки, клубний автобус був зупинений військовими, а пізніше вся команда була скерована в ТЦК.

За інформацією джерела, повістки були виписані всім пасажирам автобуса, а Дениса Галенкова затримали для вирішення справ – система показала, що він перебуває у розшуку. Зазначається, що гравець опинився поза заявкою на вищезгаданий матч і був відсутній у таборі команди протягом тижня.

Нагадаємо, після 16-ти турів Полтава очолює групу Б Першої ліги, набравши 26 очок. Стільки ж у Металіста 1925, але харків'яни поступаються конкуренту за додатковими показниками.

До слова, Галенков – вихованець Дніпра. Виступав за донецький Олімпік, Десну, Суми, Полісся, Агробізнес та Карпати. У Полтаву перебрався в серпні 2024 року.

Металіст 1925 обіграв учасника 1/4 фіналу Кубка України та наздогнав лідера: Перша ліга