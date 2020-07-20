"Гравців Динамо на флеші не дочекались – а що вони можуть сказати, слабаки?": Гресько підтримав звільненого Михайличенка

Шеф-продюсер телеканалів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько заступився за звільненого Олексія Михайличенка, але розкритикував гравців Динамо.

Нагадаємо, матч Колос – Динамо став останнім для Михайличенка на посаді головного тренера "біло-синіх". Кияни програли з рахунком 0:2, але втримали друге місце завдяки нічиїй у поєдинку Зорі та Десни. Ігор Суркіс прийняв рішення про зміну тренера.

"Про Михайличенка. У нього, звісно, було чимало причин бути ображеним на нас.

Як приклад, давня історія, була якась футбольна гала, наш журналіст мав "підписати" там Гордона. Підійшов Михайличенко, сказав: "Даш їм інтерв’ю, про дружбу зі мною забудь". І Гордон… не дав.

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Одним словом, він відкрито не симпатизував нам. Але… Маленьке "але". Після свого призначення "головним" у Динамо, кожного разу Олексій приходив на флеш. Кожного. Десь на 30 секунд, десь на три хвилини, інколи з наїздами на репортерів, але приходив. І ми цінували це.

Вчора, коли слухав його флеш після Колосу, це був не тренер, який щось швиденько хотів сказати і піти. Бо соромно, бо ніде очей сховати. Вчора, як ніколи, він говорив довго, ніби відчуваючи кінець. Одним словом, не злякався, не втік. Ось за це респект.

Ну а жодного гравця Динамо на флеші не дочекались. Капюшон на голову, боком, вздовж стіни і на парковочку. А що вони можуть сказати, слабаки? Тому винен не лише він. Не лише", – написав Гресько у Facebook.

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