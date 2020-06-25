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Гравці Зорі пройшли тестування на COVID-19 перед матчем з Шахтарем – відомі результати

11:38 - Читать на русском
Гравці Зорі пройшли тестування на COVID-19 перед матчем з Шахтарем – відомі результати
Гравці Зорі / фото: ФК Зоря

Медичний штаб Зорі отримав результати тестування на наявність коронавірусу в представників луганського клубу.

 

Гравці, тренерський штаб та персонал Зорі пройшли ПЛР-тестування перед матчем із Шахтарем, інформує офіційний сайт луганців.

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"Заявляємо офіційно, що всі результати, як і раніше, негативні. Ні заражених, ні хворих в команді немає. Луганці планово продовжують готуватися до гри з Шахтарем на навчально-тренувальній базі", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, поєдинок проти Шахтаря відбудеться на НСК Олімпійський 27 червня, початок о 19:30.

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коронавірус Шахтар - Зоря Зоря Зоря
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