Гравці Зорі пройшли тестування на COVID-19 перед матчем з Шахтарем – відомі результати

Медичний штаб Зорі отримав результати тестування на наявність коронавірусу в представників луганського клубу.

Гравці, тренерський штаб та персонал Зорі пройшли ПЛР-тестування перед матчем із Шахтарем, інформує офіційний сайт луганців.

Срна отримав нову посаду в Шахтарі

"Заявляємо офіційно, що всі результати, як і раніше, негативні. Ні заражених, ні хворих в команді немає. Луганці планово продовжують готуватися до гри з Шахтарем на навчально-тренувальній базі", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, поєдинок проти Шахтаря відбудеться на НСК Олімпійський 27 червня, початок о 19:30.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?