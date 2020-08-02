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Гравці Зорі повернулись до тренувань на фоні чуток про зміну тренера

17:07 - Читать на русском
Гравці Зорі повернулись до тренувань на фоні чуток про зміну тренера
Гравці Зорі / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря вийшла з відпустки та розпочала підготовку до нового сезону.

Футболісти Зорі зібралися в Запоріжжі на базі в районі Великий Луг і провели перше тренувальне заняття, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

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Зазначається, що з командою тренувались літні новачки команди – Назарина та Жунінью. Однак, невідомо, під чиїм керівництвом займались гравці, адже ЗМІ сватають Олександра Бабича на посаду наставника луганців, тоді як Віктор Скрипник, начебто, очолить СК Дніпро-1.

До слова, Зоря посіла третє місце в сезоні УПЛ 2019/20, гарантувавши собі участь на груповому етапі Ліги Європи.

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Теги
Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Олександр Олександр Бабич СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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