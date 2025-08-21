"Чи імпонує мені хтось із нинішнього складу Динамо? Абсолютно ніхто! Ті футболісти, які, як я думав, минулого року виростуть, як той же Бражко, зовсім зникли.

"Динамо не готове": Сабо розкритикував зірок киян за приниження від Пафоса

З Маккабі буде важко. Я не знаю, за рахунок чого Динамо може додати за тиждень. Іноді у мене складається таке враження, що футболісти просто зливають Шовковського, і тому так безвольно грають.

Чи потрібно міняти Шовковського? Не хочу втручатися в цю тему. Він головний тренер і погодився на цю роль. Але те, що Шовковському явно не вистачає досвіду, я можу сказати. Це видно по іграх, особливо з Пафосом. Я дивився на ці матчі і думав: а чим гравці займаються на полі, чи є у них взагалі тренування?", – наводить слова Сабо Український футбол.

