Збірна України провела відкрите тренування на Борусії Парк, а перед цим зустрілась з дітьми, які виїхали з нашої країни через війну, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Діти приїхали з дитячого будинку Нікополя. Також на зустрічі були хлопчики, які до війни займалися в Україні у футбольних школах Дніпра, Харкова, Києва і яким Німеччина надала можливість продовжувати заняття. Діти сфотографувалися з футболістами, отримали автографи та спостерігали за тренуванням національної команди.

Додамо, що поєдинок Борусія М – Україна відбудеться вже сьогодні, 11 травня, початок о 21:45. Це стане першим матчем для "синьо-жовтих" після початку війни в Україні, яку розв'язали росіяни.

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