Гравці збірної України з кіберфутболу розповіли про підготовку до чемпіонату Європи

У Києві в Будинку футболу гравці та менеджер національної збірної України з кіберфутболу (PES) провели фотосесію та поспілкувалися з представниками ЗМІ.

У рамках заходу менеджер Костянтин Дем'яненко та його підопічні Сергій Марченко, Віталій Литвинов (основні гравці), Максим Андрасюк та Ігор Любчак (резервні гравці) розповіли про деталі своєї підготовки до еEURO-2020 та поділилися думками стосовно майбутніх суперників. Нагадаємо, що за підсумками жеребкування Україна на груповому етапі 1 потрапила до групи Н разом з Італією, Уельсом, Чорногорією, Андоррою та Фарерськими островами.

Спочатку гравці збірної України відповіли на питання журналістів.

Зокрема, Ігор Любчак сказав: "Я важаю, що нам пощастило із жеребкуванням. Найсильніший суперник – це збірна Італії, з рештою опонентів ми не надто добре знайомі, але, на мій погляд, вони цілком прохідні. Вважаю, що збірна України має спокійно виходити з другого місця, а якщо пощастить, то і з першого. Ми вже розпочали підготовку до еEURO-2020, кілька разів на тиждень збираємося, щодня проводимо спаринги між собою та із представниками інших збірних".

Сергій Марченко підтвердив: "Збірна Італії – явний фаворит, але це не означає, що ми заздалегідь погодилися на друге місце. Можна боротися й за першу позицію. Найбільшу роль зіграють очні поєдинки з італійцями. У них є дуже сильний гравець ETTORITO97, якого називають Мессі кіберфутболу. Йому зараз 22 чи 23 роки, а він вигравав чемпіонати світу PES уже з 2011 року, тож порівняння його з одним із найкращих футболістів світу цілком слушне. Утім, друга команда з першого групового етапу виходить до етапу 2, а вже звідти до фіналу з двох груп класифікуються по три збірні. Тобто ми маємо всі шанси потрапити до Лондона".

Віталій Литвинов додав: "Потрапити до лав збірної України – це моє найвище досягнення в кар'єрі. Представляти країну на міжнародному рівні – честь для будь-якої людини. Тому ми розуміємо свою відповідальність і тренуємося щодня. На даному етапі ми ще не знаємо, як будемо грати на груповому етапі 1. Можливі два варіанти: або кожен гратиме з домашнього комп'ютера, або зберемося командою в Києві. Я особисто волів би, щоб ми грали разом із нашої столиці, адже колективна підтримка дає дуже багато. Це вкрай важливо із психологічної точки зору.

Що ж до якості Інтернету, то що в Києві, що в домашніх умовах – це щось на кшталт лотереї. У грі в режимі online якість з'єднання (ping) є дуже важливою. Тут усе залежить від завантаженості мережі, і передбачити це неможливо. Багато що залежить також від роутерів та моніторів, тобто нюанси є, але все ж важливішим є скілл – вміння грати, тож покладемося на свої сили".

Згоден із партнером по збірній і Максим Андрасюк: "Від скіллу залежить усе. Наприклад, коли я формую збірну, то я є одним із небагатьох гравців, які використовують у складі Євгена Хачеріді. Його зріст дає величезну перевагу при стандартних положеннях. Він дуже багато забивав у мене й у відборі до лав української збірної. Також важливо використовувати не одну тактику, а варіювати їх, враховуючи конкретного суперника. Я іноді граю й у три захисники, й у п'ять, і в три нападники, й у два. У мене великий арсенал тактик, і я готовий використовувати різні стилі гри.

У рамках підготовки до еEURO-2020 наш тренер організовував нам різні спаринги. Ми зіграли з дуже сильними збірними Румунії та Туреччини, за які виступають гравці світового класу. Також зустрічалися з поляками, словаками та словенцями. Ще нікому не програли до цього часу. Дуже допомогла в пошуку спаринг-партнерів і Українська асоціація футболу. Завдяки їй ми маємо всі умови для якісної підготовки до європейської першості".

Після спілкування із журналістами гравці та менеджер збірної України взяли участь у фотосесії.

Нагадаємо, що переможці 10-ти відбірних груп групового етапу 1 отримають перепустки до фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року. Команди, що посядуть другі місця, сформують дві групи по пять збірних і матимуть змогу пробитися до фінальної частини еEURO-2020 через груповий етап 2. Путівки до фіналу здобудуть по три кращі команди з кожної групи.

Змагання першого етапу в нашій кваліфікаційній групі пройдуть 16-го та 30 березня, матчі другого етапу для других команд груп відбудуться 4-го та 11 травня. Фінальний турнір серед 16-ти кращих збірних Європи пройде 9-10 липня в Лондоні.