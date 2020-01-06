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Гравці збірної України взяли участь у фотосесії для календаря УАФ

21:03 125 Читать на русском
Гравці збірної України взяли участь у фотосесії для календаря УАФ
Роман Яремчук та Віталій Миколенко / фото з відкритих джерел

Гравці національної та молодіжної збірних України взяли участь у створенні календаря УАФ на 2020 рік.

У зйомках взяли участь Олександр Караваєв, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський, Артем Бесєдін, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Денис Попов, Георгій Цітаішвілі (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Валерій Бондар (всі – Шахтар), Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун (всі – Гент), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Андрій Лунін (Вальядолід), Мар'ян Швед (Селтік), Владислав Супряга (СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта) та Андрій Шевченко.

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Зазначимо, що вже з 8 січня календар буде продаватися в офіційному фан-шопі УАФ. Його ціна – 200 гривень.

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