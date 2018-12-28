Гравці збірної України привітали вболівальників з Новим роком

Футболісти збірної України записали відеозвернення, де висловили привітання вболівальникам з Новим роком.

Перед Новим роком футболісти збірної України записали відеозвернення до вболівальників, в якому привітали з наступаючим святом.

Україна – Португалія: матч відбору до Євро-2020 зіграють на НСК Олімпійський

У 2018 році "жовто-сині" досягнули успіху в новоствореній Лізі націй, де виграли групу В та піднялись у дивізіон А.

У 2019 році на підопічних Андрія Шевченка чекає відбірковий цикл Євро-2020, де доведеться протистояти Португалії, Сербії, Литві та Люксембургу.

Він їхав в Арсенал підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя