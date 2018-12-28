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Гравці збірної України привітали вболівальників з Новим роком

20:04 28 Читать на русском
Гравці збірної України привітали вболівальників з Новим роком
Андрій Ярмоленко та Євген Макаренко / ФФУ

Футболісти збірної України записали відеозвернення, де висловили привітання вболівальникам з Новим роком.

Перед Новим роком футболісти збірної України записали відеозвернення до вболівальників, в якому привітали з наступаючим святом.

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