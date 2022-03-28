Сполучені штати Америки перемогли в передостанньому турі відбору на Мундіаль, але цього все ще замало для кваліфікації напряму.

США здолали Панаму з рахунком 5:1 і дуже раділи після матчу. Ба більше, футболісти почали святкувати вихід на чемпіонат світу, розгорнувши банер, на якому був напис "кваліфікувались на ЧС-2022". Та це поки передчасно.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Річ у тім, що США 31 березня гратиме з Коста-Рикою в останньому турі відбору. Нічия або перемога в цьому матчі дарують американцям пряму путівку. Якщо ж команда Грегга Берголтера програє з різницею у 6+ м'ячів, а Мексика набере очки проти Сальвадора, то США з другої сходинки опустяться на четверту і будуть змушені грати в стиках.

Наразі єдиною командою Північної Америки, що напряму кваліфікувалась на чемпіонат світу 2022 року, є Канада. Вона лідирує і вже точно не опуститься нижче третьої сходинки.

ЧС-2022, відбір: США з розгромом і хет-триком Пулішіча однією ногою в Катарі, звитяги Мексики й Коста-Рики