"Ми, гравці збірної Польщі, спільно з Польським футбольним союзом вирішили, що ми не маємо наміру грати у стиковому матчі з Росією.

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Це непросте рішення, але в житті є речі важливіші за футбол. Наші думки з народом України та нашим другом зі збірної Томашем Кендзьорою, який все ще перебуває у Києві зі своєю родиною", – йдеться у заяві.

"Чи говорить це, що ми готові піти на технічну поразку? Так, ми разом із гравцями вирішили, що грати проти Росії не збираємось", – прокоментував заяву прес-аташе збірної Якуб Квятковскі.

Збірна Польщі мала зустрітись з Росією в рамках півфіналу плей-офф відбору до ЧС-2022.

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