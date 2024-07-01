Збірна Німеччини здобула путівку у 1/4 фіналу Євро-2024, обігравши Данію (2:0). Звісно, що німці уважно стежили за перебігом матчу Іспанії та Грузії, оскільки переможець ставав їхнім суперником.

Зірка Барселони повторив рекорди Зідана та Роналду на Євро-2024

Як повідомляє AS, гравці збірної Німеччини бурхливо святкували автогол Ле Нормана, який дозволив грузинам відкрити рахунок. Утім, Іспанія змогла зрівняти, а потім ще три рази засмутила Мамардашліві. Підопічні Нагельсманна доволі оптимістично налаштовані на гру проти "Фурії Рохи".

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

"У першому таймі було більше метушні. Особливо, коли Грузія вийшла вперед. Не думаю, що цього хтось очікував. Звичайно, не очікували. Можливо, деякі люди були трохи схвильовані, щоб побачити, чи може бути сюрприз", – цитує видання журналістку Лею Вагнер.

Нагадаємо, що Німеччина та Іспанія зустрінуться в чвертьфіналі Євро-2024. Матч заплановано на 5 липня.

Франція – Бельгія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024