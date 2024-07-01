Гравці збірної Німеччини вже святкували можливий виліт Іспанії з Євро, але щось пішло не так
Підопічні Юліана Нагельсманна завчасно раділи поразці Іспанії на Євро-2024.
Збірна Німеччини здобула путівку у 1/4 фіналу Євро-2024, обігравши Данію (2:0). Звісно, що німці уважно стежили за перебігом матчу Іспанії та Грузії, оскільки переможець ставав їхнім суперником.
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Як повідомляє AS, гравці збірної Німеччини бурхливо святкували автогол Ле Нормана, який дозволив грузинам відкрити рахунок. Утім, Іспанія змогла зрівняти, а потім ще три рази засмутила Мамардашліві. Підопічні Нагельсманна доволі оптимістично налаштовані на гру проти "Фурії Рохи".
"У першому таймі було більше метушні. Особливо, коли Грузія вийшла вперед. Не думаю, що цього хтось очікував. Звичайно, не очікували. Можливо, деякі люди були трохи схвильовані, щоб побачити, чи може бути сюрприз", – цитує видання журналістку Лею Вагнер.
Нагадаємо, що Німеччина та Іспанія зустрінуться в чвертьфіналі Євро-2024. Матч заплановано на 5 липня.