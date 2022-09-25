Німецький футбольний союз визначився з сумою, яку отримає кожен гравець національної команди за тріумф на чемпіонаті світу в Катарі.

Лише за вихід з групи на ЧС-2022 кожен з футболістів збірної Німеччини отримає по 50 тисяч євро, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу. Перемога ж у групі подвоїть цю суму.

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Вихід до 1/4 фіналу оцінили в 150 тисяч, півфінал – 200 тисяч. За поразку в фіналі гравцям виплатять по 250 тисяч євро, а перемога ж принесе по 400 тисяч кожному.

Зазначимо, що збірна Німеччини опинилась у групі E, де суперниками будуть Іспанія, Японія та Коста-Ріка.

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