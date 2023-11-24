Гравці збірної Німеччини незадоволені стилем роботи Нагельсманна – тренер "забагато хоче"
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вже має певні проблеми на чолі "манншафт".
Деякі гравці збірної Німеччини вважають, що Нагельсманн працює більше як клубний тренер, попри значно меншу кількість часу, інформує Bild.
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На їхню думку, наставник має зменшити кількість ідей, інформації на тренуваннях та відеоаналізу. Натомість гравці вважають більш доречним збільшити прагматизм у тренувальному процесі.
При цьому, ні в кого з футболістів не виникає сумнівів у тактичних знаннях Нагельсманна, але відсутність чіткої лінії та те, що деякі гравці виходять на нерідних позиціях (наприклад, Кай Хаверц зліва у захисті) викликають негативну реакцію.
Зазначимо, що в останніх трьох матчах Бундестім зіграла внічию з Мексикою (2:2) та програла Туреччині (2:3) та Австрії (2:0).
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