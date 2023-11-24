Деякі гравці збірної Німеччини вважають, що Нагельсманн працює більше як клубний тренер, попри значно меншу кількість часу, інформує Bild.

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На їхню думку, наставник має зменшити кількість ідей, інформації на тренуваннях та відеоаналізу. Натомість гравці вважають більш доречним збільшити прагматизм у тренувальному процесі.

При цьому, ні в кого з футболістів не виникає сумнівів у тактичних знаннях Нагельсманна, але відсутність чіткої лінії та те, що деякі гравці виходять на нерідних позиціях (наприклад, Кай Хаверц зліва у захисті) викликають негативну реакцію.

Зазначимо, що в останніх трьох матчах Бундестім зіграла внічию з Мексикою (2:2) та програла Туреччині (2:3) та Австрії (2:0).

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