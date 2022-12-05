Гравці збірної Іспанії виконали понад 1000 пенальті на тренуваннях за останній рік
Луїс Енріке дав незвичайне домашнє завдання гравцям національної збірної Іспанії.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке зазначив, що не переймається, якщо раптом якийсь із майбутніх матчів на стадії плей-офф ЧС-2022 за участю його команди завершиться серією пенальті. За словами тренера, за останній рік його підопічні виконали у своїх клубах понад 1000 ударів із 11-метрової позначки.
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"Хлопцям довелося виконати не менше тисячі пенальті на тренуваннях у своїх клубах. Для мене пенальті – це не лотерея. Серія пенальті залежить не тільки від успіху", – наводить Marca слова Енріке.
У вівторок, 6 грудня, Іспанія зіграє з Марокко в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.
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