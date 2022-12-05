Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке зазначив, що не переймається, якщо раптом якийсь із майбутніх матчів на стадії плей-офф ЧС-2022 за участю його команди завершиться серією пенальті. За словами тренера, за останній рік його підопічні виконали у своїх клубах понад 1000 ударів із 11-метрової позначки.

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"Хлопцям довелося виконати не менше тисячі пенальті на тренуваннях у своїх клубах. Для мене пенальті – це не лотерея. Серія пенальті залежить не тільки від успіху", – наводить Marca слова Енріке.

У вівторок, 6 грудня, Іспанія зіграє з Марокко в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.

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