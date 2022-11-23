Чинні чемпіони світу отримають додаткову підтримку на Мундіалі. За один квиток до Катару французи заплатять 2000 євро.

Футболісти збірної Франції заплатять за переліт членів сімей тренерського штабу до Катару зі своєї кишені. Про це повідомляє L'Équipe.

Дешам – про травму Ернандеса: Здається, вона досить серйозна

Раніше повідомлялося, що французька федерація футболу (FFF) вирішила не оплачувати переліт сімей помічників Дідьє Дешама, оскільки один квиток на літак з Парижа до Катару коштує 2000 євро.

FFF аргументувала своє рішення бажанням скоротити витрати, таку політику було запроваджено у 2021 році в результаті пандемії COVID-19, і з того часу вона не переглядалася.

Франція розгромила Австралію – Жиру став другим найкращим бомбардиром в історії "Ле Бльо", наздогнавши Анрі