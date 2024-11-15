Центральні захисники збірної Бельгії Ваут Фас і Артур Теате залишилися незадоволені діями один одного під час пропущеного гола від суперника.

Бельгія програла на своєму полі Італії через ранній гол Сандро Тоналі на 11-й хвилині. На 55-й хвилині правий центральний захисник суперника Ді Лоренцо зміг безперешкодно пробити головою і ледь не збільшив перевагу збірної Італії.

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Ваут Фас висловив невдоволення діями свого колеги Теате в цьому епізоді. На його думку, Артуру слід було вибити м'яч головою. Однак захисник Айнтрахта погано сприйняв це зауваження: він підійшов до Фаса і грудьми штовхнув його в спину.

Зрештою ситуацію заспокоїв Амаду Онана. Екс-захисник збірної Бельгії, а нині експерт на телебаченні Тобі Алдервейрелд зазначив: "Саме Фас мав опинитися перед Ді Лоренцо. Цей інцидент має бути вирішений якнайшвидше".

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