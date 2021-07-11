Збірна Аргентини була дуже рада не тільки перемозі на Копа Амеріка-2021, а й першому трофею Ліонеля Мессі у складі національної команди.

Після перемоги у фіналі Копа Амеріка футболісти збірної Аргентини почали підкидати Мессі прямо на полі, радіючи за свою головну зірку.

Аргентина – Бразилія – 1:0 – відео гола та огляд фіналу Копа Амеріка-2021

Цікаво, що гравці навіть забули про головного тренера команди Ліонеля Скалоні. Зазвичай, після тріумфу у змаганнях, футболісти підкидають на руках свого наставника, але на кадрах неможливо знайти його.

Нагадаємо, збірна Аргентини мінімально обіграла Бразилію (1:0) у фіналі Копа Амеріка-2021 та здобула 15-й Кубок Америки у своїй історії. Мессі ж вперше здобув перший трофей у складі своєї національної команди.

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття