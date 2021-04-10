"Тоді ми не були схожі на них і отримали червону картку в тій ситуації, яку могли уникнути. Ми не завжди можемо реагувати, тому що в матчах будуть ситуації, коли гравці заведені. Ми зробили висновки.

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Я думаю, гравці з болем згадують той матч – ми були дуже слабкі. Їхня гордість була вражена. Передсезонна підготовка вийшла короткою, але ми були занадто поганими. Я впевнений, що цього разу ми побачимо гравців, які захочуть довести свій рівень. Ми ніколи не погодимося на друге місце. Ми бачили висоти і знаємо, на що здатен цей клуб. Нам потрібен час, щоб повернутися на лідерські позиції, і, сподіваюся, ми зможемо стати кращими в наступному сезоні. Нинішнє становище нижче за наші амбіції", – цитує Сульшера The Guardian.

Додамо, що матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра (11 квітня), початок о 18:30.

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