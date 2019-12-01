Гравці Ювентуса не використовували свій мозок, – Саррі розповів про причини втрати очок у матчі проти Сассуоло

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився думками щодо нічиєї у матчі 14 туру Серії А проти Сассуоло (2:2).

"Я говорив з командою протягом 30 секунд після гри. Це не можна назвати невдалим виступом, але ми дали супернику занадто багато простору, легко втрачали м'яч і не використовували мізки. У другому таймі все пішло краще, але в першому ми не мали достатньої концентрації.

Ювентус – Сассуоло – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ми зробили кілька справді важливих помилок, пропустили, бо недостатньо щільно зіграли позаду. Темп також був повільним, півзахист вимкнувся. Я думаю, це стало наслідком двох напружених матчів за тиждень, після яких ми не змогли накопичити достатньо енергії. Команді бракувало трохи мізків та душі. Ми пізно відреагували, хоча могли навіть виграти цей матч", – наводить слова Саррі DAZN.

До слова, Ювентус після втрати очок віддав лідерство Інтеру, який у 15 турі обіграв СПАЛ з рахунком 2:1.

Сассуоло втримав нічию з Ювентусом, Інтер переміг СПАЛ і очолив турнірну таблицю: 14-й тур Серії А, матчі неділі