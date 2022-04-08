"Для мене це дуже складна тема. Я вважаю, що гравці, які поїхали до Росії після 2014 року, не повинні викликатися до збірної. Це я говорю про всіх українських футболістів, а не лише про Ракицького. Я вважаю, що ці футболісти зрадили країну.

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Анексія Криму – це межа, яку їм не можна було переходити. Не можна заохочувати дії країни-агресора, яка украла шматок твоєї землі. Після 2014 року я обірвав усі зв'язки з прорашистами та людьми, які промовчали.

Теперішній вчинок та слова Ракицького – великий плюс у його скарбничку, але, гадаю, цього мало для виклику до національної команди. Якщо він зробив це від щирого серця, то респект йому, а якщо це просто жест, то...

Війна знімає всі маски та показує, хто є хто. Ще раз повторюся, всі люди, які поїхали до Росії після 2014 року і не висловилися щодо війни, для мене є зрадниками", – цитує Левченка FanDay.

Нагадаємо, нещодавно Ракицький розірвав контракт із Зенітом, який був розрахований до 30 червня. Колишній захисник Шахтаря виступав у Росії останні 3 роки, а зараз тренується з Металістом.

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