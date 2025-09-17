Рубен Аморім опинився в центрі дедалі гучніших дискусій у Манчестер Юнайтед. За інформацією Daily Mail, у клубі зростають сумніви в підходах 40-річного наставника. Частина гравців вважає, що Аморім "ховається, коли стає гаряче" й не здатен надихати команду.

Аморім продовжує бити антирекорди на чолі Манчестер Юнайтед – найгірші показники з часів Другої світової війни

Також критику викликала його поведінка під час серії пенальті з Грімсбі, коли тренер відвернувся й не дивився удари.

За інформацією джерела, контракт португальського тренера передбачає компенсацію у розмірі 13,9 мільйона євро, якщо клуб вирішить звільнити його протягом першого року роботи. До річниці призначення лишається менш ніж два місяці.

При цьому португалець відомий емоційними заявами після матчів. Минулого місяця він пояснив свою лють у поразці від Грімсбі словами: "Іноді я ненавиджу своїх гравців, іноді хочу піти". А після останнього дербі з Манчестер Сіті, програного 0:3, знову повторив, що радше буде звільнений, ніж змінить філософію гри.

Аморім очолив Юнайтед 1 листопада минулого року, уклавши угоду на два з половиною сезони із зарплатою 7,5 мільйона євро на рік. За його перехід "червоні дияволи" заплатили Спортінгу 10,6 мільйона євро. Та попри довіру керівництва, команда демонструє найгірший старт у чемпіонаті за останні 33 роки.

Проблем додає й фінансова історія: з 2013 року, після відходу сера Алекса Фергюсона, Юнайтед уже витратив понад 62,4 мільйона євро на компенсації попереднім тренерам – серед них Девід Мойєс (6,0 мільйона євро), Луї ван Гаал (9,7 мільйона євро), Жозе Моурінью (22,6 мільйона євро), Оле Гуннар Сульшер (12,1 мільйона євро) та Ерік тен Хаг (11,9 мільйона євро).

Попереду у команди складний календар – Челсі, Брентфорд, Ліверпуль і Брайтон до кінця жовтня. Саме ці матчі можуть визначити долю Аморіма в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті розбив Юнайтед в дербі – дебют Доннарумми, Холанд оформив дубль і видав фантастичний промах