Гравці Ворскли самі не розуміють, що коїться з командою, – екс-хавбек полтавців Богатир

Колишній хавбек Чорноморця, Кривбаса та Ворскли 90-х років Віктор Богатир прокоментував нічию підопічних Василя Сачка з Арсеналом-Київ у матчі 22 туру УПЛ.

"Відчув велике розчарування. Якщо чесно, то мені здавалося, що полтавці зможуть вийти зі свого нинішнього стану. Але на жаль, не вийшло. Судячи з інтерв'ю футболістів Ворскли, то вони самі не розуміють, що відбувається.

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Проте, перед зустріччю в Чернігові я думав, що турнірне підгрунтя останнього матчу першого етапу чемпіонату змусить їх максимально сконцентруватися в боротьбі за останній шанс потрапити до першої шістки. Тим більше що вирішальний поєдинок Ворскли з Арсеналом був призначений на понеділок, коли після п'яти ігор в турі вже всі розклади відомі. У такій ситуації навіть не знаю, як можна примудритися втратити свій шанс!

Якщо ж подивитися з іншого боку, то варто віддати належне Арсеналу, який до цього матчу був максимально відмобілізованим. "Канонірам" теж потрібні були очки, щоб спробувати поліпшити своє нинішнє становище. Ось вони одне з них у Ворскли і відібрали", – цитує Богатиря Спорт-Експрес.

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