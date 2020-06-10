Гравці Ворскли рятуються від спеки, купаючись у річці

Голкіпер полтавців Олександр Ткаченко розповів про підготовку до гри з Маріуполем у 26 турі УПЛ.

"Було прикро, що пропустили тур. Але ми розуміємо, що здоров'я футболістів і людей загалом – на першому місці. Трохи засмутилися, але нормально поставилися до цієї ситуації.

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Тренувалися в дворазовому режимі, провели двосторонній матч в команді між собою. Готуємося до майбутнього матчу в звичайному режимі, є тижневий цикл. Зараз більше уваги приділяємо відновленню.

Через спеку дуже втомлюємося під час тренувань. Добре, що річка є поруч з базою, ходимо плавати", – розповів Ткаченко в ефірі Футбол News.

До слова, після 25 турів Ворскла посідає 10 місце в УПЛ. Щоправда, команда Юрія Максимова ще має матч у запасі – суперником полтавців мають стати Карпати, які у повному складі пішли на карантин через спалах COVID-19. Саме з "левами" Ворскла повинна була зіграти в минулому турі.

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