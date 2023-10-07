"Обидві команди награли на нічию. Ми грали на виїзді, тому можемо бути задоволені. Зіграли на нуль. Це наша перша нічия майже за 5 місяців. Я бачу більше позитиву, ніж негативу.

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Як травми вплинули на кадрові проблеми команд? Травми – невіддільна частина футболу. В попередніх матчах в нас була не краща кадрова ситуація, але ми вигравали. Сьогодні ця ситуація була кращою, але ми не виграли. Тож не можна сказати, де краще, де добре.

Ми зіграли на нуль, ми зіграли виїзну гру, ми не програли, ми не поступалися в єдиноборствах. А те, що в кінцівці були довгі передачі та тиск в нашому штрафному – мої гравці теж виходять на поле не кукурудзу охороняти, а в футбол грати. Борються, не програли, не пропустили – так що більше позитиву, ніж негативу", – наводить слова Скрипника YouTube-канал Ворскли.

Додамо, що Ворскла та Колос не змогли виявити сильнішого, розписавши нульову нічию в поєдинку в Ковалівці.

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