Гравці Валенсії влаштували бойкот напередодні матчу з Челсі – відома причина бунту

Футболісти іспанської команди бойкотом висловили своє незадоволення щодо рішення керівництва клубу звільнити головного тренера.

Гравці Валенсії вирішили проігнорувати традиційну прес-конференцію напередодні матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Челсі. Таким чином гравці іспанського клубу висловили протест проти дій керівництва клубу, яке звільнило Марселіно Гарсію Тораля з поста головного тренера Валенсії. Як наслідок, новий наставник іспанців Альберт Селадес, який раніше працював з молодіжною збірною Іспанії, наодинці поспілкувався з пресою.

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Сам Селадес заявив, що команда буде мотивована на успіх у виїзному матчі в Лондоні, незважаючи на неоднозначні настрої всередині самого колективу, наводить його слова Sky Sports. Видання також зазначає, що УЄФА може покарати клуб за вчинок футболістів.

Раніше Марселіно заявив, що його звільнення пов'язане з виграшем небажаного для керівництва левантійців Кубка Іспанії у минулому сезоні. У турнірній таблиці Примери команда фінішувала на 4-му місці.

Нагадаємо, матч між Челсі і Валенсією відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

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