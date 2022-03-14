Англійська Прем'єр-ліга не готова прихистити представників чемпіонату України, які вимушено залишилися без роботи.

Лестер і Саутгемптон вирішили не братися за складний трансфер вінгера Шахтаря Тете, інформує журналіст Алекс Крук.

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ФІФА дозволила гравцям з українських чемпіонатів призупиняти контракти і шукати собі тимчасові нові команди. Втім, АПЛ не збирається реєструвати таких новачків до кінця сезону 2021/22. Зараз існує купа юридичних та логістичних труднощів, через які британські клуби схильні відкласти потенційні трансфери з України до літа, коли відкриється "нормальне" вікно.

Додамо, що контракт Тете з Шахтарем розрахований лише до кінця 2023 року, тому "гірники" цілком можуть розглянути варіанти повноцінного продажу бразильця.

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