Гравці українських клубів привітали військових із Днем захисника України зворушливим відео

УПЛ привітала військових із Днем захисника України відео за участі п'яти українських клубів.

Гравці Зорі, Маріуполя, Колоса, Львова та Динамо привітали українську армію із Днем захисника України, повідомляє офіційна сторінка УПЛ у Facebook.

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"Дякуємо тобі, що живемо грою, а не війною, що не боїмося очі підійняти до неба, що чуємо гуркіт стадіону, а не снарядів. Дякуємо за свободу, справжню свободу. Дякуємо, і повертайся живим", – йдеться у зверненні гравців.

До слова, сьогодні, 14 жовтня, окрім Дня захисника України, святкуються День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День створення УПА.