Гравці учасника Ліги Європи виробили імунітет до коронавірусу – сенсаційна заява клубного лікаря

Австрійський Вольфсберг ризикує стати найунікальнішим клубом Старого світу. Більшість гравців команди мають імунітет до сумнозвісного COVID-19.

"Вовки" мають імунітет від коронавірусу, хоча жоден гравець не знав, що перехворів. Про це повідомляє Sport.oe24.at.

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Минулого тижня усі гравці Вольфсберга здали тести на COVID-19. Результати приголомшливі – переважна більшість виконавців австрійського клубу мають антитіла до інфекції. Це може означати, що вони вже перехворіли коронавірусу, не помітивши цього.

Щоправда, тест на антитіла вважається малодостовірним. Вольфсберг вирішив перестрахуватися і попросив медиків додатково провести і ПЛР-тести. Перші результати змін не показали – жодного хворого на COVID-19 у складі "вовків" немає.

До слова, чемпіонат Австрії відновиться орієнтовно за 2 тижні. На вимушену паузу Вольфсберг пішов на 4-му місці в Бундеслізі.

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