Гравці Тоттенхема посварилися у перерві матчу з Ліверпулем – Ор'є вибухнув через ранню заміну і покинув стадіон
29 січня 14:47 - Читать на русском
Настрій Тоттенхема під час матчу проти Ліверпуля (1:3) був далеким від ідеального.
Роберто Фірміно 45+4’
Садьйо Мане 66’
45+4’ Роберто Фірміно
66’ Садьйо Мане
Між футболістами "шпор" виникла перепалка у перерві поєдинку, стверджує Daily Mail.
Тоттенхем – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Тотттенхем пропустив перед свистком на відпочинок, і вже в роздягальні відбувся розбір польотів. Особливо дісталося Сержу Ор'є, який на другий тайм не вийшов. Івуарієць був так розлючений рішенням Моурінью, що відразу пішов митися, а згодом покинув стадіон.
Нагадаємо, Тоттенхем програв Ліверпулю у рідних стінах і залишився на шостій сходинці АПЛ.
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