Настрій Тоттенхема під час матчу проти Ліверпуля (1:3) був далеким від ідеального.

Між футболістами "шпор" виникла перепалка у перерві поєдинку, стверджує Daily Mail.

Тоттенхем – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Тотттенхем пропустив перед свистком на відпочинок, і вже в роздягальні відбувся розбір польотів. Особливо дісталося Сержу Ор'є, який на другий тайм не вийшов. Івуарієць був так розлючений рішенням Моурінью, що відразу пішов митися, а згодом покинув стадіон.

Нагадаємо, Тоттенхем програв Ліверпулю у рідних стінах і залишився на шостій сходинці АПЛ.

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