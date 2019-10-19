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Гравці Тоттенхема незадоволені навантаженнями Почеттіно

15:15 210 Читать на русском
Гравці Тоттенхема незадоволені навантаженнями Почеттіно
Гравці Тоттенхема / Evening Standard

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно суттєво збільшив кількість тренувань з початку сезону 2019/20.

 
Абдулай Дукуре 7’
7’ Абдулай Дукуре

Деякі гравці Тоттенхема незадоволені великою кількістю тренувань, які, на їхню думку, стали причиною невдалого старту команди в АПЛ, повідомляє Daily Mail.

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Маурісіо Почеттіно з нещодавнього часу став наполягати на тому, щоб команда більше часу проводила на тренувальній базі. Тепер гравці зобов'язані ночувати на базі після приїзду з гостьових матчів єврокубків, а на наступний день повинні проводити розминку.

Окрім того, у гравців стало помітно менше повноцінних вихідних днів. "Шпори" востаннє мали вихідний 15 жовтня, а до цього – місяць тому. Як уточнює видання, наступний повноцінний вихідний у команди запланований лише на 28 жовтня, на наступний день після гостьового матчу 10-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем - Уотфорд
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