Гравці Тоттенхема незадоволені навантаженнями Почеттіно

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно суттєво збільшив кількість тренувань з початку сезону 2019/20.

Деякі гравці Тоттенхема незадоволені великою кількістю тренувань, які, на їхню думку, стали причиною невдалого старту команди в АПЛ, повідомляє Daily Mail.

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Маурісіо Почеттіно з нещодавнього часу став наполягати на тому, щоб команда більше часу проводила на тренувальній базі. Тепер гравці зобов'язані ночувати на базі після приїзду з гостьових матчів єврокубків, а на наступний день повинні проводити розминку.

Окрім того, у гравців стало помітно менше повноцінних вихідних днів. "Шпори" востаннє мали вихідний 15 жовтня, а до цього – місяць тому. Як уточнює видання, наступний повноцінний вихідний у команди запланований лише на 28 жовтня, на наступний день після гостьового матчу 10-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

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