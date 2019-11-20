toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Гравці Тоттенхема були незадоволені методами тренувань Почеттіно

20 листопада 23:02 473 Читать на русском
Гравці Тоттенхема були незадоволені методами тренувань Почеттіно
Маурісіо Почеттіно та Денні Роуз / Фото telegraph

Екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно мав напружені стосунки з гравцями лондонського клубу.

Кілька зіркових гравців лондонського клубу не погоджувались з тренувальним процесом Маурісіо Почеттіно, повідомляє ESPN.

Кейн емоційно подякував Почеттіно: Ви були моїм тренером і другом – я ніколи цього не забуду

За думку гравців основи, методи аргентинського фахівця підходять лише для молодих гравців, які бажають пробитись у стартовий склад, а не для зірок рівня топ-клубів Європи.

Нагадаємо, керівництво Тоттенхема звільнило Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера, а на його місце призначило одіозного Жозе Моурінью.

Після 12-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 14-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 20 очок.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує

blog_ava
Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають карти
20 листопада
189734
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
12
год
:
30
хв
Агробізнес
13:00
Металіст 1925
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук