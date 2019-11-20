Гравці Тоттенхема були незадоволені методами тренувань Почеттіно

Екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно мав напружені стосунки з гравцями лондонського клубу.
Кілька зіркових гравців лондонського клубу не погоджувались з тренувальним процесом Маурісіо Почеттіно, повідомляє ESPN.
Кейн емоційно подякував Почеттіно: Ви були моїм тренером і другом – я ніколи цього не забуду
За думку гравців основи, методи аргентинського фахівця підходять лише для молодих гравців, які бажають пробитись у стартовий склад, а не для зірок рівня топ-клубів Європи.
Нагадаємо, керівництво Тоттенхема звільнило Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера, а на його місце призначило одіозного Жозе Моурінью.
Після 12-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 14-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 20 очок.
Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує