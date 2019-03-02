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Гравці Тоттенхема побоюються, що Кейн покине клуб через трофейну засуху

10:33 15 Читать на русском
Гравці Тоттенхема побоюються, що Кейн покине клуб через трофейну засуху
Харрі Кейн / reuters

Лідер "шпор" Харрі Кейн був пригніченим після поразки від Челсі у 28 турі АПЛ.

За інформацією The Telegraph, футболісти Тоттенхема побоюються, що англійський нападник покине клуб у 2020 році через відсутність трофеїв. Поразки від Челсі означає, фактично, хрест на чемпіонських амбіціях "шпор".

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Через цей факт після поєдинку з "синіми" Харрі виглядав дуже засмученим та пригніченим, адже він втомився від трофейної засухи лондонської команди. Кейн може залишитися у Тоттенхемі лише у випадку, якщо команда у наступному сезоні здобуде хоч якийсь трофей.

Чинний контракт Харрі зі "шпорами" діє до 2024 року. Подейкують, що Барселона та Реал готові витратити на форварда 200 млн фунтів.

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Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем
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