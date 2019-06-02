Гравці та тренер Олександрії отримали солідні преміальні за здобуття "бронзи" УПЛ, – журналіст

Футболісти Олександрії та головний тренер Володимир Шаран не залишились без преміальних за здобуття бронзових нагород УПЛ у сезоні 2018/19.

Керівництво Олександрії нагородило футболістів та Володимира Шарана за здобуття 3 сходинки в УПЛ у сезоні 2018/19, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Футболісти отримали по 20 тисяч гривень кожний, а головний тренер – 100 тисяч. Ця "бронза" є першою в історії клубу.

У сезоні 2019/20 "жовто-чорні" вперше зіграють у груповому етапі Ліги Європи. Швидше за все, ігри проходитимуть на Арені Львів.

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