Вояж команди Еріка Тен Хага в Молдову на поєдинок другого за престижністю євротурніру завершився проблемами зі здоров'ям у низки представників.

15 вересня "червоні дияволи" обіграли Шериф у другому турі Ліги Європи. Одразу після поєдинку Роналду і Ко вирушили додому в Англію. Проте вже на наступний день 12 гравців і працівників Юнайтед мали проблеми зі здоров'ям, стверджує The Sun.

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Частина повернулась до тренувань у п'ятницю, а дехто не зміг займатись навіть у суботу. Манкуніанці планують провести мінірозслідування щодо причин харчового отруєння. Наразі є два варіанти: їжа у Кишиневі або ж їжа на борту літака.

До слова, на груповому етапі Ліги Європи суперниками Манчестер Юнайтед, окрім Шерифа, є ще іспанський Реал Сосьєдад та кіпрська Омонія.

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