Півзахисник дніпрян Олександр Піхальонок підсумував перемогу над Чорноморцем (3:0), не забувши про красивий гол Володимира Адамюка.

"Я почуваюсь чудово, адже ми взяли три очки. Це – найголовніше. Тепер будемо готуватися до наступної гри проти Маріуполя.

Голасо Адамюка у відеоогляді матчу Чорноморець – СК Дніпро-1 – 0:3

Який гол найкращий? Звичайно, той, що забив Володя Адамюк. Тепер у нього буде прізвисько Володя-бісіклета. Розкішний м'яч, він може претендувати на звання найкращого в сезоні", – цитує Піхальонка офіційний сайт СК Дніпро-1.

За підсумками двох ігрових днів "спортклубівці" набрали 4 очки. У наступному турі підопічні Йовічевіча зустрінуться з Маріуполем.

СК Дніпро-1 впевнено переграв Чорноморець – одесити вдруге поспіль зазнали розгрому, Адамюк забив шедевр

Відео гола Адамюка: