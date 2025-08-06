У Шеффілд Венсдей панує безлад перед початком сезону. Гравці пригрозили бойкотувати матч з Лестером, але все одно вирішили зіграти в ці вихідні.

Вперше цього літа вболівальники Шеффілд Венсдей зможуть побачити матчі свого клубу наживо цими вихідними. Вся підготовка проходила за закритими дверима. "Це повний хаос, і кінця йому не видно", – заявив голова асоціації вболівальників Ієн Беннетт в інтерв'ю Sky Sports.

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Команда серйозно обговорювала бойкот стартового матчу. Причин кілька. Одна з них: заборгованість по виплатах. Четверта за п'ять місяців. Гравці все ще чекають липневу зарплату.

Крім того, є проблеми зі стадіоном. Північна трибуна тимчасово закрита з міркувань безпеки. Також клубу заборонено проводити вхідні трансфери, в той час як два гравці покинули Шеффілд на правах вільних агентів. Один з них – найкращий бомбардир команди Джош Уіндассо пішов у Рексем.

До всього іншого додалася ще одна проблема. "Після того, як ми повернулися на передсезонку, тренувальні поля не були готові, тому нам довелося якийсь час тренуватися на штучному газоні... А, знаєте, сучасні футболісти з цим не дуже добре справляються", – зазначив капітан команди Баррі Беннан.

Шеффілд Уенсдей мав зіграти товариський матч з Бернлі, але через страйк футболістів команди він був скасований. Однак гру з Лестером Шеффілд Венсдей все ж вирішив зіграти. Вона відбудеться 10 серпня.

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