Гравці Шахтаря зіграли в пінг-понг – Шевченка і Коваленка змусили відтискатися

Гравці Шахтаря продемонстрували, як проводять вільний час від тренувань, зігравши кілька партій у пінг-понг.

Віктор Коваленко, Микола Шевченко, Андрій Пятов та Микола Матвієнко вирішили зійтись у партії пінг-понгу, повідомляє YouTube-канал Шахтаря.

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Гравці поділились на команди 2 на 2 і грали на відтискання, а Сергій Кривцов виступив у ролі судді. Цікаво, що команда Коваленка та Шевченка поступилась 5 разів і була змушена відтискатись 50 разів.

Нагадаємо, донецький Шахтар зараз на тренувальному зборі, який проходить з 3 по 12 липня в Австрії. На ньому підопічні Луїша Каштру зіграють 5 товариських поєдинків.

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