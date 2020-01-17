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Гравці Шахтаря вийшли з відпустки і пройшли медогляд перед першим тренувальним збором

17 січня 17:13 574 Читать на русском
Гравці Шахтаря вийшли з відпустки і пройшли медогляд перед першим тренувальним збором
Частина гравців Шахтаря пройшла медогляд / ФК Шахтар

Сьогодні гравці донецького Шахтаря вийшли з відпустки і побували на огляді в лікарів.

Найближчі 2 дні команда присвятить регулярному медичному огляду в одному з київських центрів, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Сьогодні медогляд пройшли Давид Хочолава, Михайло Мудрик, Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов, Олексій Шевченко, Микола Матвієнко, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко, Валерій Бондар, Анатолій Трубін, Сергій Болбат і Данило Сікан. Завтра на медогляд вирушить друга група футболістів.

Обстеження включає аналіз крові, УЗД серця і внутрішніх органів, електрокардіографію, рентгенограму і консультацію офтальмолога.

Нагадаємо, що 20 січня "гірники" вирушать на перший тренувальний збір у Туреччину, в рамках якого проведуть 3 спаринги.

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